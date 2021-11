Altobelli: “L’Inter deve capire di essere forte. Le scuse di Lautaro? Non dovute”

Altobelli: “L’Inter deve capire di essere forte. Le scuse di Lautaro? Non dovute”La bandiera nerazzurra lancia l’argentino in coppia con Correa: “Contro il Napoli non hanno dato punti di riferimento. Ma ora Inzaghi dovrà lavorare sulle cose che mancano” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 23 Novembre 2021.

Altobelli: “L’Inter deve capire di essere forte. Le scuse di Lautaro? Non dovute”La bandiera nerazzurra lancia l’argentino in coppia con Correa: “Contro il Napoli non hanno dato punti di riferimento. Ma ora Inzaghi dovrà lavorare sulle cose che mancano”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA