martedì 23 Novembre 2021.

Buffon a tutto campo: “Per Sarri avvilente mediare, Pirlo non ha fallito. Fui vicino all’Atalanta poi…”Il portiere del Parma sulla Juve e non solo: “Quando sembra in difficoltà poi sorprende, la vedo protagonista, anche in Champions”. Sulla Nazionale: “Il Qatar è la scusa per continuare a giocare, ci sono analogie con quella di Ventura ma le certezze costruite all’Europeo aiutano a uscirne”

