Crotone, ritrovate dalla Polizia altre due bici rubate dal Park and ride

Continuano ad essere rinvenute le bici rubate dal Park and ride di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 23 Novembre 2021.

Nella giornata del 19 novembre una bicicletta elettrica è stata ritrovata in possesso di un nigeriano che la custodiva fuori al balconcino di casa, legata con un catenaccio per timore che gli venisse sottratta.

Gli operatori della Squadra Volanti hanno riconosciuto in quel mezzo le caratteristiche riconducibili a quelle delle bici provento di furto denunciate dal Comune di Crotone.

I poliziotti decidevano di citofonare all’uomo, il quale rivendicava il possesso del mezzo, sostenendo di averlo acquistato alla modica cifra di 30 euro da un uomo di cui disconosceva le esatte generalità.

Al termine degli accertamenti, non potendone giustificare legalmente il possesso, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e la bicicletta sottoposta a sequestro per poi essere successivamente riconsegnata al Comune di Crotone.

Non da ultimo, i poliziotti della Squadra Volanti hanno ritrovato un’altra bicicletta proprio nella giornata di ieri all’interno di un istituto scolastico in stato di abbandono, a riprova della costante attenzione da parte della Polizia di Stato alla repressione del fenomeno dei reati predatori perpetrati in città.

