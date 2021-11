Denise Caligiuri di Cirò Marina alle pre finali di Miss Italia il 28 e 29 novembre a Roma

CarliFashionAgency: “Crediamo al sogno della corona”

Miss Italia si avvia alle fasi finali del Concorso Nazionale, giunto alla sua ottantaduesima edizione. Come già annunciato dalla Patron Patrizia Mirigliani, il concorso è pronto ad eleggere Miss Italia 2021. Le Pre Finali si svolgeranno a Roma presso il Crowne Plaza St. Peter’s il 28 e 29 novembre, dove a sfidarsi saranno le 200 pre finaliste provenienti da tutta Italia. Nonostante l’incubo del Covid-19 non sia del tutto alle nostre spalle e alcune Selezioni siano state annullate, Miss Italia Calabria non si è fermata e, ospitando nei territori calabresi numerosi artisti e Miss Italia 2020 Martina Sambucini, ha intrapreso un percorso itinerante rivolto non solo alla bellezza delle numerose Miss in concorso, ma anche alla valorizzazione e bellezza dei territori montani e marini calabresi. Una stagione, quella calabrese, ricca di grandi soddisfazioni che è culminata in una super Finalissima, nel parterre Patrizia Mirigliani, Beppe Convertini e Cristiano Malgioglio. Nove le Miss pre finaliste calabresi: Francesca Tiziana Russo Miss Eleganza, Denise Caligiuri Miss Be_Much, Martina De Lorenzo Miss Sorriso, Martina Salvatore Miss Sport, Chiara Cipri Miss Rocchetta Bellezza, Evelin Inzillo Miss Miluna, Erika Arena Miss Cinema, Alessia Ventrice Miss Brutia e Francesca Carolei Miss Calabria 2021 si contenderanno assieme a tutte le pre finaliste delle altre regioni l’accesso alla Finale. “Sarà la Miss Italia della ripartenza, del futuro e della speranza. Raccogliamo l’invito di quanti ci sollecitano a non interrompere una tradizione che ha un forte significato simbolico e, in questo momento, anche una forma di incoraggiamento per tante persone. Siamo ottimisti e rispettosi delle famiglie che hanno affrontato e affrontano giornalmente queste difficoltà” – commentano così Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, per il settimo anno consecutivo esclusivisti del concorso Miss Italia per la regione Calabria – “Ci teniamo a ringraziare tutte le ragazze e i loro genitori per il percorso fatto, un grosso ringraziamento va inoltre ai comuni e ai partner per averci concesso la loro fiducia, al nostro staff per le qualità umane e professionali profuse e al fotografo ufficiale di Miss Italia Calabria, Francesco Farina.. Ci teniamo, infine, a mandare un grosso in bocca al lupo alle nostre ragazze che parteciperanno alle Pre Finali, con la speranza che a vincere Miss Italia 2021 sia una calabrese”.

