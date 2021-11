Gasperini: “Obbligati a vincere. Ma avremmo firmato per trovarci in queste condizioni”

Gasperini: “Obbligati a vincere. Ma avremmo firmato per trovarci in queste condizioni”L’allenatore dopo il rocambolesco pari di Berna: “Certo, avrei preferito avere due risultati a disposizione. Difficile che Zappacosta recuperi per la Juve” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 24 Novembre 2021.

Gasperini: “Obbligati a vincere. Ma avremmo firmato per trovarci in queste condizioni”L’allenatore dopo il rocambolesco pari di Berna: “Certo, avrei preferito avere due risultati a disposizione. Difficile che Zappacosta recuperi per la Juve”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA