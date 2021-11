Juve, i numeri di una disfatta storica: addio all’incantesimo europeo. E Allegri…

mercoledì 24 Novembre 2021.

Juve, i numeri di una disfatta storica: addio all’incantesimo europeo. E Allegri…Da 17 anni la Signora non perdeva con un passivo di quattro gol, da 21 in Europa. L’idea di andare a Londra per replicare gli ingredienti della partita di andata è finita con una delle peggiori figure europee bianconere

