L’Inter gode con Dzeko e Perisic: 2-0 allo Shakhtar e ottavi a un passo

L’Inter gode con Dzeko e Perisic: 2-0 allo Shakhtar e ottavi a un passoIl croato, migliore in campo, innesca due volte il bosniaco: ora basta che il Real non perda in casa dello Sheriff continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 24 Novembre 2021.

