Nuovo commissariato di Polizia di Stato a Cirò Marina, Nesci a Crotone vede Questore

La Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci ha incontrato il Questore di Crotone Marco Giambra

La Redazione

Crotone,

mercoledì 24 Novembre 2021.

Al centro dell’incontro gli interventi per la sicurezza e il contrasto ai fenomeni criminali. In particolare si è discusso della proposta di istituire un commissariato di Polizia a Cirò Marina.

“Il commissariato rappresenta un presidio di legalità estremamente prezioso per i territori”, dichiara la Sottosegretaria Nesci: “Nell’area del Cirotano è particolarmente necessario incrementare la pubblica sicurezza per garantire il controllo del territorio e il supporto amministrativo fornito degli uffici.

Ringrazio le Forze di Polizia e l’Arma dei Carabinieri per il loro encomiabile lavoro e continuo a seguire con molta attenzione queso tema”.

La Sottosegretaria Nesci porterà dunque avanti l’istanza dei sindaci sull’istituzione del Commissariato a Cirò Marina “con il supporto attento e puntuale del Prefetto Maria Carolina Ippolito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA