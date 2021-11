Osimhen ricoverato ancora per qualche giorno. Tartaro: “Navighiamo a vista”

La Redazione24

,

mercoledì 24 Novembre 2021.

Osimhen resterà ricoverato ancora per qualche giorno. Tartaro: “Navighiamo a vista”L’attaccante del Napoli rimane in osservazione, non ci sono previsioni certe sui tempi di recupero: “Coinvolti muscoli e arterie. Tutto l’apparato deve rimettersi in moto nel modo giusto”

