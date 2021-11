Quando Miccoli in lacrime si scusò con Palermo: “Non sono un mafioso”

Quando Miccoli in lacrime si scusò con Palermo: “Non sono un mafioso”In questo video del 2013, Fabrizio Miccoli si presentò in conferenza stampa per scusarsi dopo le frasi dette su Giovanni Falcone nelle quali lo definì “fango” durante una conversazione con Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa. Un dialogo che risale al 2011 quando […]

La Redazione24

,

mercoledì 24 Novembre 2021.

Quando Miccoli in lacrime si scusò con Palermo: “Non sono un mafioso”In questo video del 2013, Fabrizio Miccoli si presentò in conferenza stampa per scusarsi dopo le frasi dette su Giovanni Falcone nelle quali lo definì “fango” durante una conversazione con Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa. Un dialogo che risale al 2011 quando gli investigatori della Dia di Palermo tenevano sotto controllo il figlio del capo mafia per tentare di arrivare al padre, Antonino detto “u Scintilluni” che allora era latitante.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA