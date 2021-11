City, rimonta da primo posto sul Psg. Haller fa sognare l’Ajax. Crolla il Borussia, passa lo Sporting

La Redazione24

,

giovedì 25 Novembre 2021.

City, rimonta da primo posto sul Psg. Haller fa sognare l’Ajax. Crolla il Borussia, passa lo SportingPer gli ottavi sono ancora disponibili 5 posti su 16. Sterling e Jesus ribaltano il gol di Mbappé e regalano il primato nel girone a Pep. Gli olandesi vincono in Turchia, i tedeschi perdono in Portogallo e vanno in Europa League. Lipsia ok

