Dzeko scaccia i fantasmi e fa 50 in Europa: “L’Inter mi ha preso per questo”

Dzeko scaccia i fantasmi e fa 50 in Europa: “L’Inter mi ha preso per questo” Il bosniaco torna gol dopo cinque partite e interrompe la maledizione Shakhtar Donetsk per i nerazzurri: doppia cifra di reti in stagione. “La palla non voleva entrare, bisogna avere pazienza” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 25 Novembre 2021.

