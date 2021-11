Kimmich non vaccinato e positivo al Covid: il Bayern gli trattiene 768mila euro

La Redazione24

,

giovedì 25 Novembre 2021.

Kimmich non vaccinato e positivo al Covid: il Bayern gli trattiene 768mila euroEra uno dei calciatori ancora non vaccinati, adesso rimarrà in isolamento e il club non lo pagherà. Due settimane fuori che valgono circa 768mila euro

