Messias entra e fa il miracolo: Atletico-Milan in un minuto

Messias entra e fa il miracolo: Atletico-Milan in un minutoIl gol del brasiliano all’87’ regala al Diavolo la prima vittoria stagionale in Champions e tiene viva la speranza degli ottavi. Guarda la partita in foto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 25 Novembre 2021.

Messias entra e fa il miracolo: Atletico-Milan in un minutoIl gol del brasiliano all’87’ regala al Diavolo la prima vittoria stagionale in Champions e tiene viva la speranza degli ottavi. Guarda la partita in foto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA