Messias, gli huevos del Cholo e Messi scansati: Milan, social in delirio

Messias, gli huevos del Cholo e Messi scansati: Milan, social in delirioNella gara della 5ª giornata del girone B della Champions League, il Milan vince per 1-0 a Madrid in casa dell’Atletico, grazie a un gol di Messias. E i tifosi si scatenano sui social. Guarda i meme più divertenti continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

giovedì 25 Novembre 2021.

Messias, gli huevos del Cholo e Messi scansati: Milan, social in delirioNella gara della 5ª giornata del girone B della Champions League, il Milan vince per 1-0 a Madrid in casa dell’Atletico, grazie a un gol di Messias. E i tifosi si scatenano sui social. Guarda i meme più divertenti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA