Dalle 27 partite senza k.o. agli attuali 32 punti-record: Pioli, altro che Normal One

Dalle 27 partite senza k.o. agli attuali 32 punti-record: Pioli, altro che Normal OneIl secondo rinnovo in rossonero arriva dopo due anni in cui ha ridato al Milan identità e dignità in Italia e in Europa. Ecco i numeri più belli della sua gestione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 26 Novembre 2021.

Dalle 27 partite senza k.o. agli attuali 32 punti-record: Pioli, altro che Normal OneIl secondo rinnovo in rossonero arriva dopo due anni in cui ha ridato al Milan identità e dignità in Italia e in Europa. Ecco i numeri più belli della sua gestione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA