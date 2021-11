L’Avv. Rocca (Anapic Calabria) presenta un importante progetto di solidarietà sulla salute delle #donne

L’Avv. Salvatore Rocca in qualità di coordinatore Anapic sezione Calabria riferisce che la Dott.ssa Lucia Rizzi Presidente Nazionale di Anapic, sta patrocinando un importantissimo progetto: “Marks Hurt No More” (@markshurtnomore su Facebook e Instagram), volto alla creazione di un libro d’arte il cui ricavato andrà totalmente a favore dell’associazione Susan G. Komen Italia, che opera […]

La Redazione

Crotone,

venerdì 26 Novembre 2021.

L’Avv. Salvatore Rocca in qualità di coordinatore Anapic sezione Calabria riferisce che la Dott.ssa Lucia Rizzi Presidente Nazionale di Anapic, sta patrocinando un importantissimo progetto: “Marks Hurt No More” (@markshurtnomore su Facebook e Instagram), volto alla creazione di un libro d’arte il cui ricavato andrà totalmente a favore dell’associazione Susan G. Komen Italia, che opera per la salute della donna con particolare attenzione al settore oncologico mammario.

Il libro fotografico ritrae donne che hanno subìto interventi chirurgici e terapie collegati a patologie oncologiche mammarie, sulle quali Stefano Pelloni, artista ravennate specializzato nella body-art tribale (@tribaltroublepainter), ha eseguito alcune opere che hanno integrato i segni sul loro corpo – “marks”, appunto – come parte fondamentale del dipinto.

Lo scopo del progetto è non solo la promozione della prevenzione, ma anche veicolare il concetto che la cicatrice possa smettere di essere un segno di dolore e diventare parte di una opera d’arte che esalti la bellezza della donna.

Il progetto è promosso da Leadership Medica, dal Rotary Milano Global e dal Rotaract Club Milano Nord Est Brera, in collaborazione con le start up Chemio World (@chemio_world) e Feeling Nova (@feeling_nova), edito dalla “Il Randagio Editore” e stampato da Grafiche MDM s.r.l..

E’ patrocinato anche da ReDiPsi – Reti di Psicologi per i Diritti Umani, dai Rotary Club Milano Brera e Milano Nord-Est, e dai Rotaract Club Milano, Milano Settimo, Milano Aquileia-Giardini e Lugano Cenisio.

Il libro è in prevendita sul sito chemioworld.com e verrà presentato ufficialmente al pubblico all’evento che si svolgerà a Milano l’11 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA