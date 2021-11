Milan, è assalto ai biglietti: verso il sold out con Sassuolo e Liverpool

venerdì 26 Novembre 2021.

Milan, è assalto ai biglietti: verso il sold out con Sassuolo e LiverpoolLa vittoria di Madrid ha dato ulteriore impulso all’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Ieri sera lunghe attese per assistere alla sfida decisiva coi Reds. E oggi venduti oltre 10 mila tagliandi per la Salernitana

