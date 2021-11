Roma avanti: le combinazioni per accedere direttamente agli ottavi

La Redazione24

,

venerdì 26 Novembre 2021.

Roma avanti: le combinazioni per accedere direttamente agli ottaviDopo la vittoria per 4-0 contro gli ucraini dello Zorya, la Roma è sicura di proseguire la sua avventura in Conference League oltre i gironi: il suo futuro passa dalle ultime gare del gruppo.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

