Black out viola nel finale, colpo Empoli con Bandinelli e Pinamonti

Black out viola nel finale, colpo Empoli con Bandinelli e Pinamonti In vantaggio con Vlahovic a inizio ripresa, in tre minuti la clamorosa vittoria degli azzurri, che ribaltano il risultato all’89’ davanti a Commisso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 27 Novembre 2021.

Black out viola nel finale, colpo Empoli con Bandinelli e Pinamonti In vantaggio con Vlahovic a inizio ripresa, in tre minuti la clamorosa vittoria degli azzurri, che ribaltano il risultato all’89’ davanti a Commisso

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA