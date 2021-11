Calcio Settore giovanile: U17 ko a Lecce, doppia sconfitta in casa della Roma per U16 e U15

Under 17: Lecce-Crotone 2-0 (nella foto sopra) LECCE: Moccia; Dell’Acqua, Orfano (45’st Mazzarano), Borgo, Zecca, Lanciano, De Vito (18’st Manfredi), Mariano (1’st Gueye), Mastrapasqua (30’st Perricci), Agrimi (45’st Fasano), Minerva (45’st Manfredi). All. Schipa CROTONE: Gentile, Mauriello, Lupinacci, Polimeni, Bianchi, Russo, Scandale (39’st Scarcelli), Caligiuri, Mautone, Aprile (18’st Salvatore), Elia (21’st Urso). All. Corrado Arbitro: Recchia […]