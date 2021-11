Juve, Cherubini ascoltato in procura a Torino per il caso plusvalenze

Juve, Cherubini ascoltato in procura a Torino per il caso plusvalenzeIl direttore generale bianconero è il successore di Fabio Paratici, tra i sei indagati insieme a Nedved e Agnelli nell’inchiesta Prisma con l’ipotesi di falso in bilancio e false fatturazioni. Ieri le perquisizioni nelle sedi del club continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 27 Novembre 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

