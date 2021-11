Juve flop anche con l’Atalanta: Zapata affossa i bianconeri

La Redazione24

,

sabato 27 Novembre 2021.

Juve flop anche con l’Atalanta: Zapata affossa i bianconeriL’attaccante colpisce al 28′ del primo tempo, la squadra di Allegri reagisce con rabbia solo nell’ultima mezz’ora ma non basta per tornare in partita. Chiesa e McKennie escono per infortunio. Traversa di Dybala a tempo scaduto

