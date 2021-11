Plusvalenze, Juve sotto inchiesta: Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

La Redazione24

sabato 27 Novembre 2021.

Plusvalenze, Juve sotto inchiesta: Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancioGuardia di Finanza alla Continassa, sotto indagine le stagioni dal 2018 al 2021 per movimenti da 50 milioni di euro. Aperto un fascicolo dalla Procura di Torino dopo gli approfondimenti di Consob e Covisoc

