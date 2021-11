“Tristezza”, “agonia”, “non ne posso più”. Juve flop, le reazioni social

“Tristezza”, “agonia”, “non ne posso più”. Juve flop, le reazioni socialAltra sconfitta per la Juventus dopo il pesante k.o. in Champions League contro il Chelsea. La squadra di Allegri cede in casa all’Atalanta: sui social una valanga di meme per commentare la serataccia dei bianconeri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 27 Novembre 2021.

“Tristezza”, “agonia”, “non ne posso più”. Juve flop, le reazioni socialAltra sconfitta per la Juventus dopo il pesante k.o. in Champions League contro il Chelsea. La squadra di Allegri cede in casa all’Atalanta: sui social una valanga di meme per commentare la serataccia dei bianconeri

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA