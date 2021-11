Un video realizzato dal Lions Club Cirò Krimisa come contributo al 25 Novembre

Anche quest’anno il Lions Club Cirò Krimisa ha voluto dare un segnale a tutte le donne che hanno subito violenza e lo ha fatto attraverso la realizzazione di un video disponibile sul canale YouTube

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 27 Novembre 2021.

In particolare, il Presidente Gianni Gentile ha affermato la necessità di scendere in campo e scegliere di essere uomini, forti dei valori di rispetto nei confronti delle donne..

Successivamente, la socia, Orsola siciliani ha ricordato che la Giornata del 25 novembre è stata sancita dall’ Assemblea delle Nazioni Unite per ricordare la barbara uccisione di Tre sorelle che si opponevano al regime della Repubblica Dominicana, avvenuta nel 1960.

In questa occasione e, è stato annunciato l’avvio del Service ‘Letture in Biblioteca’, attraverso una serie di incontri con letture e approfondimenti su tematiche varie

Infine, la Leo Viviana Afflitto ha recitato un significativo brano tratto da un monologo di Luciana Littizzetto.

I Soci tutti sottolineano l’importanza delle sale di lettura e del cineforum che offriranno spunti di riflessione e opportunità culturali a quanti vorranno partecipare.

A tal proposito, si fa presente alla cittadinanza che la Biblioteca Lions sarà aperta al pubblico tutti i martedì e i venerdì dalle ore 16, 00 alle ore 18, 00 e di mattina previo appuntamento con gli Istituti Scolastici del territorio.

Dalla sua istituzione la biblioteca Lions è stata sede di eventi importanti come:’La notte dei racconti’, “Il libro parlato’,” Libriamoci’, ecc. e soprattutto ha ospitato visite di bambini e adolescenti che, attraverso la lettura e il prestito dei volumi, hanno avuto l’opportunità di crescere culturalmente.

Tutto ciò grazie al servizio dei soci del Club e dei volontari che si sono resi disponibili per garantirne l’apertura.

Orsola Siciliani del Lions Club Cirò Krimisa

