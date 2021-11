Vlahovic, gol e trono dei bomber in solitaria. Ma alla Fiorentina non basta…

La Redazione24

,

sabato 27 Novembre 2021.

Vlahovic, gol e trono dei bomber in solitaria. Ma alla Fiorentina non basta… L’attaccante della Fiorentina mette a segno l’undicesimo gol in Serie A e stacca momentaneamente Ciro Immobile in testa alla classifica marcatori. Con 28 reti segnate, nel 2021 è secondo solo a Lewandowski (38 centri)

