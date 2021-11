Juve, manca il primo violino: alle radici dell’attacco più anemico del nuovo millennio

Juve, manca il primo violino: alle radici dell’attacco più anemico del nuovo millennioFin qui solo 18 gol in 14 giornate, terza partita in stagione senza reti segnate: non sostituito Cristiano Ronaldo, si è ripartiti da chi c’era già (con un ruolo diverso) senza ripensare una nuova idea dell’attacco continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 28 Novembre 2021.

Juve, manca il primo violino: alle radici dell’attacco più anemico del nuovo millennioFin qui solo 18 gol in 14 giornate, terza partita in stagione senza reti segnate: non sostituito Cristiano Ronaldo, si è ripartiti da chi c’era già (con un ruolo diverso) senza ripensare una nuova idea dell’attacco

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA