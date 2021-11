Passeggiata contro la violenza sulle donne oggi alle 11:30 in piazza Diaz a Cirò Marina

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Cirò marina,

domenica 28 Novembre 2021.

L’Amministrazione Comunale di Cirò Marina organizza una passeggiata commemorativa in onore di tutte le donne vittime di violenza e per dire: STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. DOMENICA 28 Novembre vi aspettiamo in piazza Diaz!!

