Allegri, contratto blindato. Ma se non va in Champions…

Allegri, contratto blindato. Ma se non va in Champions…Per trovare una Signora così in basso, bisogna tornare a Lippi poi sostituito da Ancelotti. Il tecnico livornese è stato chiamato per ricostruire. Ma senza il quarto posto anche una panchina come la sua potrebbe vacillare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 29 Novembre 2021.

Allegri, contratto blindato. Ma se non va in Champions…Per trovare una Signora così in basso, bisogna tornare a Lippi poi sostituito da Ancelotti. Il tecnico livornese è stato chiamato per ricostruire. Ma senza il quarto posto anche una panchina come la sua potrebbe vacillare

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA