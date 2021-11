Inter, risentimento per Darmian e Ranocchia: niente Spezia

Inter, risentimento per Darmian e Ranocchia. D’Ambrosio e Dumfries contro lo SpeziaProblemi al retto anteriore per l’esterno e all’adduttore per il centrale. Con De Vrij ancora ai box, mercoledì Bastoni di nuovo al centro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 29 Novembre 2021.

