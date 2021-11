Jorginho su rigore salva il Chelsea. E nello United Ronaldo è un caso

Jorginho su rigore salva il Chelsea. E nello United Ronaldo è un casoL'azzurro pareggia il gol di Sancho, ma è dominio Blues. CR7 entra a gara in corso e poi esce in fretta scuro in volto. I Red Devils ora aspettano Rangnick

La Redazione24

,

lunedì 29 Novembre 2021.

Jorginho su rigore salva il Chelsea. E nello United Ronaldo è un casoL’azzurro pareggia il gol di Sancho, ma è dominio Blues. CR7 entra a gara in corso e poi esce in fretta scuro in volto. I Red Devils ora aspettano Rangnick

