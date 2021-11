Juve, Arrivabene in Procura tre ore e mezzo come persona informata sui fatti

Juve, Arrivabene in Procura tre ore e mezzo come persona informata sui fattiL’amministratore delegato bianconero non è fra gli indagati e ha risposto del periodo in cui ha ricoperto l’incarico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 29 Novembre 2021.

