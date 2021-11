La rabbia di Sarri: “Noi in perenne difficoltà. E questo non è ammissibile”

La rabbia di Sarri: “Noi in perenne difficoltà. E questo non è ammissibile”Il tecnico dei biancocelesti non nasconde la delusione per la battuta d’arresto: “Passiamo da 10 a 1 tra una partita e l’altra. Tutto mi aspettavo, meno una prestazione di questo tipo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 29 Novembre 2021.

