L’Inter e i rinnovi croati: Brozovic vicino, spiraglio per Perisic

L’Inter e i rinnovi croati: Brozovic vicino, spiraglio per PerisicIl padre e l’avvocato di Marcelo sabato a Venezia erano in tribuna con Marotta e Ausilio: si attende il sì a 5,5 milioni l’anno. Per Ivan pareva chiusa, ma a breve è in programma un incontro… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 29 Novembre 2021.

L’Inter e i rinnovi croati: Brozovic vicino, spiraglio per PerisicIl padre e l’avvocato di Marcelo sabato a Venezia erano in tribuna con Marotta e Ausilio: si attende il sì a 5,5 milioni l’anno. Per Ivan pareva chiusa, ma a breve è in programma un incontro…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA