Il Museo archeologico di Crotone aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre

Si parte dal consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno” per tradursi in una occasione per far vivere il museo in maniera coinvolgente e il più possibile partecipata

Crotone,

martedì 30 Novembre 2021.

Il prossimo venerdì 3 dicembre il Museo archeologico nazionale di Crotone aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità.Istituita dall’ONU nel 1992, essa promuove l’impegno ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e a sostenere tutti quei valori che portano all’inclusione. In particolare, nei luoghi della cultura la manifestazione mira ad individuare come impegno primario il superamento di ogni tipo di barriera, cognitiva, fisica, sensoriale e culturale. Si parte dal consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno” per tradursi in una occasione per far vivere il museo in maniera coinvolgente e il più possibile partecipata. Per questo abbiamo pensato di intitolare la nostra iniziativa “Gioco, Scopro, Imparo” che si svolgerà venerdì tra le 16.00 e le 18.00.Invitiamo quindi tutti coloro che, a vario titolo, operano nel sociale e nelle attività volte a favorire il benessere delle persone con disabilità a contattarci, prenotando all’indirizzo mail didatticamuseocrotone@gmail.com.

