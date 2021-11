Juve, bruciato in Borsa 1 miliardo in quasi 3 anni. E occhio alla Consob

La Redazione24

,

martedì 30 Novembre 2021.

Juve, bruciato in Borsa 1 miliardo in quasi 3 anni. E occhio alla ConsobQuali effetti a Piazza Affari per l’inchiesta sulle plusvalenze? Aumento di capitale blindato con le banche ma il club rischia per la verifica dell’authority

