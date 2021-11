Nedved: “Plusvalenze? Non è vero che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba”

Nedved: “Plusvalenze? Non è vero che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba”Il vicepresidente della Juve sull’inchiesta in corso: “Abbiamo rilasciato un comunicato. La squadra? In attacco stanno rendendo tutti molto meno del solito” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 30 Novembre 2021.

Nedved: “Plusvalenze? Non è vero che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba”Il vicepresidente della Juve sull’inchiesta in corso: “Abbiamo rilasciato un comunicato. La squadra? In attacco stanno rendendo tutti molto meno del solito”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA