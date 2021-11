Turismo: il 6 dicembre presentazione pacchetto turistico integrato del territorio silano

Sarà presentato il prossimo 6 dicembre a Lorica presso la sede del Parco nazionale della Sila, il pacchetto turistico “SILA tra arte, cultura, artigianato, ambiente e territorio”

San Giovanni in Fiore,

martedì 30 Novembre 2021.

L’iniziativa promossa nell’ambito del progetto di marketing territoriale “SILA in tour” e fortemente voluta dal comitato organizzatore del PremioSila’90, guidato dal promoter Giuseppe Pipicelli, dal tour operator De Marco Tour e dall’agenzia turistica Emmegi Turismo, vuole ufficializzare con il coinvolgimento di alcuni dei partners istituzionali e turistici, quanto già da diversi anni si sta portando avanti con sacrifici, e senza ulteriori clamori, in un settore quale quello del turismo montano che a differenza di quello balneare, gode di numerose risorse che possono essere sfruttate per tutto l’anno e meglio valorizzate dal punto di vista politico.

Un pacchetto, quello del 6 dicembre, più volte sperimentato e che dal punto di vista commerciale ha dato il suo modesto contributo, anche in termini di presenze turistiche, contribuendo a destagionalizzare l’offerta turistica del territorio silano con iniziative e progetti realizzati soprattutto nei periodi di bassa e media stagione.

E arrivato il momento di consolidarlo con il coinvolgimento di professionisti del settore che siano in grado di commercializzarlo attraverso i numerosi canali e rapporti che negli anni si sono instaurati.

All’iniziativa oltre ai promotori e organizzatori, hanno dato la loro adesione anche i vertici del Parco nazionale della Sila con il Presidente Francesco Curcio, il Presidente della Comunità Sebastiano Tarantino, il Direttore Domenico Cerminara e poi ancora il Presidente di UNCEM Vincenzo Mazzei , quello dell’UNPLI Filippo Capellupo, il Presidente dell’Istituto degli Studi Gioachimiti Riccardo Succurro, la responsabile FAI Giganti di Fallistro Simona Lo Bianco, la responsabile coop. Artè servizi museali di Taverna e tante altre figure di rilievo che sostengono il progetto.

Ciliegina sulla torta sarà la presenza della nuova TESTIMONIAL del progetto;

dopo Elisabetta Gregoraci, Michele Affidato e Maria Perrusi, la scelta è ricaduta sulla figura della campionessa paralimpica e volto noto della TV, Nicole Orlando originaria di San Giovanni in Fiore.

