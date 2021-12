“La Terra respira” il libro di Guia Risari illustrato da Alessandro Sanna ai bambini della scuola primaria di Strongoli

Alessandro Sanna, che parla in maniera semplice e poetica della terra. La terra respira, fuma, ha tanti cuori che battono, ha vene azzurre, ha gomiti e ginocchia, ha guance paffute. La Terra vive, la Terra è vita, la Terra ci dà vita.

Strongoli,

mercoledì 01 Dicembre 2021.

Il racconto dei due fratellini per scoprire le manifestazioni della terra, dà lo spunto ad un laboratorio di lettura fatto di ascolto e di azioni e interazioni che permettono ai bambini e agli adulti di riflettere sulla nostra vita sulla terra, di interpretarne i suoi aspetti, di programmare interventi e azioni per convivere con lei.

Il laboratorio si è svolto con i bambini di terza primaria, presso la Biblioteca della Scuola Primaria di Strongoli, con le insegnanti Letterina Poerio, Antonella Parisi, Angela Benincasa , la Dirigente Scol. Anna Maria Tafuri che segue sempre con grande partecipazione i laboratori di lettura, con il rappresentante dei genitori Sig. Valerio Iacometta, con la ritualità di sempre, la sedia del narratore, i bambini in cerchio, una filastrocca per entrare nel mondo magico della lettura.

Il laboratorio è stato condotto da Eugenia Garritani, Presidente dell’Ass. Equilibri, che dopo la lettura espressiva del libro , ha chiesto ai bambini cosa fosse loro piaciuto della storia. I bambini hanno trovato interessanti le dolcezze della terra , l’orecchio, e le guance. Subito dopo tutti seduti in cerchio per giocare con una grande palla, che rappresenta la terra e le stagioni, per scoprire , facendola rotolare da un bambino all’altro ,l’alternarsi delle stagioni e del giorno e della notte. Sempre in cerchio mimiamo le azioni della terra : il respiro, il vento, le onde del mare, il cuore che batte, e alcuni suoi aspetti, le colline, le montagne, le pianure, gli alberi.

E ancora la lettura di una poesia da cui prendere parole per scrivere versi o pensieri personali da continuare con le proprie insegnanti, ma non si può non sottolinaere il pensiero espresso da una bambina “ La Terra ci ospita e dobbiamo rispettarla “.

Il laboratorio è rimasto aperto, ci sono ancora tante attività da fare , tante idee da espilcitare , paesaggi da guardare e analizzare, quadri da comporre, poesie da scrivere, con bambini all’opera per scoprire e amare Madre Terra.

