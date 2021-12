L’Inter non si ferma più: 2-0 allo Spezia e terza vittoria di fila

L’Inter non si ferma più: 2-0 allo Spezia e terza vittoria di filaGagliardini e Lautaro (che discute con Calhanoglu per il rigore) piegano i liguri in versione dimessa. Almeno per un paio d’ore secondo posto e vetta a un passo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 01 Dicembre 2021.

