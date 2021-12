Commisso: “Futuro Vlahovic? Non mi faccio ricattare. Con gli agenti è come il Far West”

Commisso: “Futuro Vlahovic? Non mi faccio ricattare. Con gli agenti è come il Far West”Parola al presidente viola: “Il calcio si può falsare dentro e fuori dal campo. Le leggi devono essere uguali per tutti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Dicembre 2021.

Commisso: “Futuro Vlahovic? Non mi faccio ricattare. Con gli agenti è come il Far West”Parola al presidente viola: “Il calcio si può falsare dentro e fuori dal campo. Le leggi devono essere uguali per tutti”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA