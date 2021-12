Ibra aggancia Inzaghi nella top 10 dei marcatori del Milan in A. Ecco chi è davanti…

Ibra aggancia Inzaghi nella top 10 dei marcatori del Milan in A. Ecco chi è davanti… Con la punizione segnata al Genoa, lo svedese raggiunge quota 73 gol in campionato con la maglia rossonera, affiancando Inzaghi. Guarda la top ten dei marcatori del Milan in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 02 Dicembre 2021.

