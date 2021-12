Il super gol di Scamacca spacca la partita: Sassuolo-Napoli in un minuto

giovedì 02 Dicembre 2021.

Il super gol di Scamacca spacca la partita: Sassuolo-Napoli in un minutoIl Napoli non va oltre il pari al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La gara si sblocca nella ripresa con Fabian Ruiz e Mertens, ma i neroverdi non mollano e arrivano al pari con le reti di Scamacca e Ferrari

