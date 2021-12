Non solo bel gioco, l’Inter ora ha numeri impressionanti (anche in Europa)

giovedì 02 Dicembre 2021.

Non solo bel gioco, l’Inter ora ha numeri impressionanti (anche in Europa)I nerazzurri danno spettacolo, segnano da 34 gare consecutive (26 in casa), hanno il miglior attacco (16 marcatori diversi), non subiscono gol da tre gare. E dall’inizio della scorsa stagione nessuno nei top 5 campionati fa più punti in casa

