Crotone, la Polizia Amministrativa sanziona un esercizio commerciale e sequestra un apparecchio da gioco

Nella giornata di ieri, 2 dicembre, personale della locale Divisione PASI – Squadra Amministrativa – , unitamente a personale della locale Squadra Mobile , ha effettuato alcuni controlli amministrativi nei confronti di esercizi commerciali

Crotone,

venerdì 03 Dicembre 2021.

Nella circostanza, al termine di un controllo effettuato ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in questa via Cristoforo Colombo, veniva rilevato e contestato alla titolare la presenza di un dispositivo tipo totem collegato alla rete elettrica e rete internet, messo a disposizione del pubblico, per cui ai sensi della normativa che regola la materia del gioco lecito è stata elevata la sanzione prevista, pari ad euro 10mila.

Inoltre, si procedeva al sequestro del predetto totem nonché di un mazzo di chiavi, idonee ad aprire lo sportello delle banconote stesse all’interno del quale veniva rinvenuta una banconota da euro 10.

Il totem e il mazzo di chiavi venivano lasciati alla custodia gratuita della titolare mentre la banconota veniva ritirata per il successivo deposito fruttifero.

