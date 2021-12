Ibra in caccia: la Salernitana sarebbe la vittima numero 80 in Europa. Meglio di CR7…

La Redazione24

,

venerdì 03 Dicembre 2021.

Ibra in caccia: la Salernitana sarebbe la vittima numero 80 in Europa. Meglio di CR7…Lo svedese punta a un numero-monstre: nessuno come lui negli anni Duemila. Zlatan non ha mai affrontato i campani e in Serie A ha già segnato a 31 delle 36 avversarie affrontate

