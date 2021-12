L’Amministrazione Comunale di Cirò Marina annuncia “Giocattolo Sospeso 2021”, a Natale regala un sorriso

L’avvicinarsi del Santo Natale, pur nel momento pandemico che ancora ci vede fortemente preoccupati , deve essere festeggiato soprattutto dai bambini e per i bambini

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 03 Dicembre 2021.

L’Amministrazione Comunale, ripetendo quando fatto già lo scorso anno, ha quindi rilanciato il progetto “Giocattolo Sospeso”, proprio perché il Santo Natale rappresenta per tutti i bambini la festa per eccellenza.

Ma, sono tanti i bambini che non potranno magari aprire il loro pacco dono o regalo, perché le difficoltà e la povertà, soprattutto in questi ultimi due anni, ha finito per impoverire tante famiglie.

Per questo il Comune di Cirò Marina, ha voluto promuovere tale iniziativa solidale, “riconoscendo il diritto al gioco – sancito dall’art.31 della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia, quale strumento fondamentale per lo sviluppo del bambino”.

Si potrà partecipare a questa lodevole e solidale iniziativa, acquistando un giocattolo e depositarlo nell’apposito contenitore che sarà posto all’interno dell’attività commerciale aderente”.

I bambini saranno individuati dai Servizi Sociali del Comune. A darne notizia è l’assessore alle politiche giovanili, Ferdinando Alfì.

Il Sindaco Sergio Ferrari

Dopo il successo dello scorso anno, durante queste festività natalizie l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina è lieta di annunciare la seconda edizione del “Giocattolo Sospeso 2021” in collaborazione con le associazioni Moto Club Achei e Bikers Gruppo Forte.

Attraverso il “Giocattolo Sospeso” invitiamo i Cittadini ad acquistare un gioco presso uno dei rivenditori che hanno aderito all’iniziativa per regalarlo ai più bisognosi. All’interno di ogni attività convenzionata sarà presente un apposito contenitore dove verranno raccolti i doni che verranno ritirati il 21 dicembre e consegnati direttamente ai bambini segnalati dai Servizi Sociali del Comune, i quali con dedizione e impegno si prodigano per la promozione solidale dell’iniziativa.

Il carattere sociale del progetto va oltre il semplice regalo, riesce a donare una sorriso ai bambini.

Basta un piccolo gesto per donare la felicità.

A Natale regala un sorriso

Grazie!

Un sincero ringraziamento alle attività commerciali che hanno aderito:

Tetris – Cartomania – Diavoletto – Euroidea – la Cicogna – Dietartsan – Globo – Crai Extra – Mercadò – Mondo Bimbo – GV Gruppo Vulcano – Parisi – Disney Store.

