Pioli: “Sul mercato se lo stop di Kjaer sarà lungo. Bennacer recuperato”Il tecnico del Milan: “Ma non vogliamo prendere tanto per prendere, solo per migliorare la squadra. Calabria, Giroud e Rebic stanno meglio. Castillejo nei prossimi giorni in gruppo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

venerdì 03 Dicembre 2021.

