Sartori (Kpmg): "Dare il giusto valore ai calciatori si può. Juve? Volumi non anomali"L'analista: "Ai fini dei controlli si possono utilizzare parametri comparativi per le transazioni, come per le sponsorizzazioni. Con le plusvalenze il calcio italiano ha scelto una soluzione di breve periodo che non risolve problemi strutturali"

venerdì 03 Dicembre 2021.

Sartori (Kpmg): “Dare il giusto valore ai calciatori si può. Juve? Volumi non anomali”L’analista: “Ai fini dei controlli si possono utilizzare parametri comparativi per le transazioni, come per le sponsorizzazioni. Con le plusvalenze il calcio italiano ha scelto una soluzione di breve periodo che non risolve problemi strutturali”

